◇男子ゴルフツアーバンテリン東海クラシック第3日（2025年10月4日愛知県三好CC西C＝7300ヤード、パー71）第3ラウンドが行われ、ツアー10勝の今平周吾（33＝ロピア）と、未勝利の下家秀琉（23＝ELECOM）が通算10アンダーで首位に並んだ。4位から出た今平は6バーディー、1ボギー、1ダブルボギーの68。首位で出た下家は2バーディー、ノーボギーの69で回った。安森一貴（27＝フリー）、岡田晃平（23＝フリー）、吉田泰