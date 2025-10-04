「貴景勝引退湊川襲名披露大相撲」（４日、両国国技館）リオ五輪レスリング銀メダリストで、格闘家に転身した太田忍が断髪式に参加。湊川親方にハサミを入れ「光栄ですね。厳しい世界で大関まで務められて本当にすごいと思う」と語った。共通の後援者がある縁で参加した太田。現役時代の湊川親方が苦しんだ首の故障は、現在の自身とも重なる。満員の会場に「人気がすごいですね」と、刺激を受けた様子だった。格闘技イベン