エド・ライトホールさんと愛犬のピート/Ed Lighthall（ＣＮＮ）米イリノイ州に住む男性の自宅から姿を消した飼い犬が、１０年の時を経て飼い主と再会する出来事があった。きっかけは１本の電話だった。エド・ライトホールさんの愛犬ピートは１０年前、シカゴにある自宅の裏庭から姿を消した。しかし最近、インディアナ州北西部で発見。発見に先立ち、動物管理施設のもとに、人通りの多い道をさまよっている犬がいるとの報告が寄せ