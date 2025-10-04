西武は４日、同日の楽天との今季最終戦終了後に、奥村剛球団社長が来季監督の続投を西口文也監督に要請し、同監督が受諾したと発表した。西口監督は昨オフにファーム監督から昇格。昨季９１敗を喫したチームの再建を進め、今季は６３勝７７敗３分けの５位で終えた。抑えに回した平良海馬投手や新人の渡部聖弥外野手らの活躍で一時は上位を争った。