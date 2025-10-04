新しい清掃船「つづじ」の前で行われた完成記念式展電気を動力とする川崎市の清掃船２隻の完成披露式典が４日、同市川崎区千鳥町の川崎港で開かれた。官公庁では全国初の試みといい、脱炭素を進めながら海上の浮遊物を回収し、海の美化に貢献していく。市は２０２３年策定の「港湾脱炭素化推進計画」で温室効果ガスを５０年までに実質ゼロとする目標を掲げており、４０年間使用したディーゼル船の更新に合わせ新船を建造した。