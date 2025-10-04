大相撲の元大関貴景勝・湊川親方（２９）の引退相撲が４日、東京・両国国技館で開催された。断髪式には角界関係者、親族ら約３００名が参加し、最後は常盤山親方（元小結隆三杉）が大銀杏（おおいちょう）を切り落とした。報道陣の取材に応じた湊川親方は「（周囲への）ありがたい気持ちがほとんどを占めていたので、本当に幸せだった。（引退して）力士として終わっている自覚はあったけど、親方としてのスタートだと思う」