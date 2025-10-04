お笑いコンビ「チュートリアル」の徳井義実が４日、毎日放送「せやねん！」に出演。「ダウンタウン」（松本人志、浜田雅功）によるネット配信サービス「ダウンタウンプラス」についてコメントした。「ダウンタウンプラス」は１１月１日に配信開始される。スマホなどで視聴可能で、料金はサブスクリプションで月額１１００円、年額１万１０００円。コンテンツは「ダウンタウン」「松本人志」「浜田雅功」の３つのカテゴリーに分か