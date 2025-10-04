イタリア・ナポリ市の食や文化を楽しむイベントがきょう4日から鹿児島市で始まりました。 鹿児島市はナポリ市と姉妹都市盟約を結び今年で65周年を迎えます。この姉妹都市盟約をきっかけに2015年に始まった「かごしまの風と光とナポリ祭」は今回で8回目です。 会場の鹿児島市のナポリ通りには、本格石窯で焼いたピザやワインなどを提供する37のブースやキッチンカーが並び、来場者は、ワイン片手に食と音楽を楽しんで