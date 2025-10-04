アイドルグループ・Aぇ!groupの草間リチャード敬太容疑者（29歳）が10月4日、公然わいせつの疑いで警視庁に逮捕されたことがわかった。各報道によると、東京・新宿区のビル出入り口で、下半身を露出していたという。当時、酒に酔った状態だったと伝えられている。Aぇ!groupはSTARTO ENTERTAINMENT所属のアイドルグループで、2019年に結成。2024年5月にCDデビューしている。この報道を受け、X（Twitter）などSNSでは「えええ！？」