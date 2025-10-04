巨人は４日、フォスター・グリフィン投手が右膝痛の治療専念のため帰国したことを発表した。これで今季のポストシーズンの登板は絶望的となった。来日３年目の今季は球団外国人最多タイとなる開幕６連勝を記録し、７月まで防御率０点台だったが、８月２日のＤｅＮＡ戦（東京Ｄ）で４回４失点。今季初黒星を喫して以降は右膝痛で戦列を離れていた。リハビリを経て９月２７日のＤｅＮＡ戦（横浜）で１軍復帰したが、２回２８球４