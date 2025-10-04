衆議院議員の牧島かれん氏が４日、ＳＮＳで自民党総裁選に関する“ステマ問題”を謝罪した。牧島氏は自身のＸで「自民党総裁選挙の結果、高市早苗衆議院議員が新総裁に選ばれました」と投稿。続けて「臨時で開催されることになった自民党総裁選挙において、ネット配信へのコメント書き込みの件により自民党や民主主義のプロセスへの不信感が助長されてしまったことに責任を感じております。お詫び申し上げます」と謝罪した。