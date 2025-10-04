将棋の西山朋佳女流王将＝白玲＝にタイトル戦初登場の中七海女流三段が挑む第４７期女流王将戦三番勝負第１局が４日、宮崎・都城市の霧島創業記念館「吉助」で指され、挑戦者の中が１５０手で勝利。初タイトルに王手をかけた。振り駒の結果、西山の先手となり、飛車を７筋に振る三間飛車を選択。後手の中は角道を開ける立ち上がりとなった。中は１０手目で飛車先の歩をぶつけて角交換を主張。西山が応じると、中が１６手目で飛