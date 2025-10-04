ロッテは４日、オースティン・ボス投手とブライアン・サモンズ投手が３日までに米国に帰国したと４日、発表した。来日１年目で主に先発を任され、右腕のボスは２２登板で３勝９敗、防御率３・９６、左腕のサモンズは１６登板で５勝５敗、防御率３・７８だった。ともに来季の契約は未定。