◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３３節浦和―神戸（４日・埼スタ）浦和の元日本代表ＧＫ西川周作が、見事なＰＫストップを見せた。０―０の前半３８分、神戸の元日本代表ＤＦ酒井高徳の折り返しが、浦和ＤＦ荻原拓也の手に当たってハンドの判定となりＰＫに。神戸のキッカーは今季１１ゴールのＭＦ宮代大聖。西川は左手を３度、けん制するかのように動かして待ち構えると、その左手とは逆の右側へ飛んだ宮司のキックを完璧なタイミン