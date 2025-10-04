今季限りでの現役引退を発表した楽天・岡島豪郎外野手の引退セレモニーが４日の西武戦（楽天モバイル）後に開催された。花束贈呈では両チーム代表として楽天・則本昂大投手、西武・炭谷銀仁朗捕手が登場。銀次アンバサダーとは抱き合いながら涙を流し、サプライズで松井稼頭央氏が登場すると、思わず下を向いて涙する場面もあった。最後に家族がグラウンドに現れると、少し笑顔を見せながら子供たちと抱き合った。マウンド付近で