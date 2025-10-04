◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３３節清水１―１ＦＣ東京（４日・アイスタ）ＦＣ東京は内容の良かった前半に一瞬の隙を突かれ、３４分にクロスから失点。後半の序盤は清水にペースを握られた中、後半３１分にＦＷ佐藤恵允が右足を振り、今季５点目となる同点ゴールを奪い、引き分けた。同点の場面はＤＦ森重のロングフィードからＭＦ俵積田がドリブルで運び、パスを受けた佐藤が相手ＤＦと対峙（たいじ）しながら、右足でゴール右