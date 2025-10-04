【新華社海口10月4日】中国海南省海口市で開催中の第10回大致坡瓊劇文化シーズンは、週末劇場やベテランと若手の共演などを通し、伝統文化の魅力を伝えている。会期は10月中旬まで。瓊劇は同省の伝統演劇で、国家級無形文化遺産に登録されている。（記者/蒲暁旭）