プロ野球・巨人は4日、グリフィン投手が右ヒザの治療に専念するために、帰国したと発表しました。グリフィン投手は8月3日に右ヒザ痛で登録を抹消されると、ファームでリハビリ調整に。9月27日のDeNA戦で久々に登板するも、2回4失点で交代していました。CSに向けて、先発陣が足りない中、グリフィン投手の離脱はチームにとってかなり痛いものとなりそうです。