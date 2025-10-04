巨人は4日、フォスター・グリフィン投手（30）が右膝治療専念のため帰国したと発表した。入団3年目の今季は14試合に登板し6勝1敗で防御率は1.62だった。ここまで3年の通算は54試合18勝10敗の防御率2.57。