テレビ朝日の田中萌アナウンサーが28日のABEMA的ニュースショーに出演し、「サプライズ大好き」と語る場面があった。【映像】田中アナ、サプライズ好きを告白（実際の映像）番組では、Z世代は想定外を「失敗」とネガティブに捉える傾向があり、「サプライズアレルギー」であるという調査結果が出ていることを紹介。そこから「サプライズ」をテーマにトークを展開。田中アナは「私はサプライズ大好き。されるのもいいし、する