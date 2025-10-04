自民党総裁選の結果を受け、経済３団体は４日、コメントを発表した。経団連の筒井義信会長は高市新総裁について「要職を歴任し、幅広い政策に精通された政治家」と評価。「自民・公明両党を中心に政策を迅速かつ着実に推進できる安定した政治の態勢が一日も早く確立されることを期待する」と求めた。経済同友会の岩井睦雄代表幹事代行は、女性初の総裁として「わが国の政治に歴史的な意義を持ち、多様な視点を国政に反映する