自民党の総裁選は4日に投開票が行われ、高市早苗前経済安保相（64）が決選投票で小泉進次郎農水相（44）を破り、新総裁に選ばれました。今後の焦点について、自民党本部からフジテレビ政治部・木村祐太記者がお伝えします。「馬車馬のように働いてもらう」とした高市氏の挨拶に会場が沸いた自民党ですが、党内の焦点は早速、役員人事に移っています。高市新総裁は、4日夜から人事の構想を練る見込みで、「党内融和」と「論功行賞」