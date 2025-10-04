元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂（59）が、3日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日」（金曜午後6時50分）に出演。「ザワつく開運ツアー」でまさかのお願いをして共演者を笑わせた。番組では東京のパワースポットを巡った。一茂らは品川区の蛇窪神社に訪れた。一茂は参拝すると、サバンナの高橋茂雄に「どういうお願いをしました？」と質問。高橋は「家庭円満。奥さんを幸せにできる仕事ができますようにみたいな感じ」と答え