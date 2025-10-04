4日、自民党総裁選の投開票が行われ、新たな総裁に高市早苗氏が選ばれました。県内の党員投票では小泉氏の得票が最も多くなりました。候補者5人による総裁選は高市早苗氏と小泉進次郎氏との決選投票の結果、高市早苗氏が新たな総裁に選ばれました。自民党県連によりますと、県内の党員投票の結果、小泉氏が4726票、高市氏が3676票、林氏が1964票、小林氏が299票、茂木氏が201票で小泉進次郎氏が最も多くなりました。（自民党