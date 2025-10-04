女優の唐田えりかが明らかに復活している。今度はフジテレビの新ドラマ『102回目のプロポーズ』に主演することが決まった。【写真】“石原さとみ”似のDJ SODA、豊満Body披露！同作は、1991年に放送された大ヒットドラマ『101回目のプロポーズ』の続編。唐田えりかは、『101回目のプロポーズ』の最終回で結ばれた矢吹薫（浅野温子）と星野達郎（武田鉄矢）の娘、星野光を演じる。今回の主人公だ。主役を務める唐田えりかは、「大名