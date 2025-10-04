【その他の画像・動画等を元記事で観る】 今年5月に放送された、バイク好き相葉雅紀がバイク旅をする番組『相葉モータース』。好評につき、このたび10月11日22時から第2弾が放送されることが決定した。 ■飛騨高山から京都を目指す300キロのツーリング旅 この番組は、『嵐にしやがれ』のツーリング企画での共演をきっかけに仲良くなった芸能界の大親友・小峠英二とともに、相葉がバイクで日本を巡るバ