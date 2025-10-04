J１第33節の８試合が10月４日に各地で開催。三協フロンテア柏スタジアムでは柏レイソル対横浜F・マリノスが行なわれる。この一戦に、人気アイドルグループ『日向坂46』の清水理央さんが特別出演。試合前には花束贈呈やキックオフセレモニーが行なわれた。 千葉県出身の清水さんの来場に、会場も盛り上がりを見せた。なお、ハーフタイムには、スタジアムDJとのトークショーも予定されている。構成●サッカーダイジェスト