鹿屋市で4日、運動を通して地域の高齢者たちが繋がる交流会が開かれました。鹿屋市と鹿屋体育大学は、スポーツの実施率日本一を目指し、市民にできるだけ運動してもらおうと様々な取り組みを行っています。鹿屋市では、高齢者が人とつながりを持ち、支え合う地域づくりを目的に、住民主体の通いの場を設けていて、鹿屋市内に82カ所あります。4日は、そこに通う鹿屋市内の高齢者約140人が集まり、交流会が開かれました。