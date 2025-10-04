イスラム組織ハマスがアメリカが提示する和平案に回答を示したことを受け、イスラエルは軍に対し、パレスチナ自治区ガザ市への制圧作戦を停止するよう指示しました。トランプ大統領「これを取りまとめるために協力してくれた国々に感謝する。きょうはとても特別な日だ。いろいろな意味で前例のない日かもしれない」トランプ大統領は3日、ハマスが人質の解放など一部に同意したことを受けてSNSに投稿し、「最終的な合意を確実にまと