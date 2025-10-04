10月4日におこなわれた自民党総裁選は、1度めの投票で過半数を得た候補者がいなかったため、高市早苗前経済安保担当相と小泉進次郎農林水産相の決選投票となった。結果は高市候補が185票（議員票149都道府県票36）、小泉候補が156票（議員票145都道府県票11）で、高市氏が第29代の総裁に選出された。同党初の女性総裁で、10月15日に召集される見込みの臨時国会で第104代の内閣総理大臣に選出されれば、日本で初の女性首相