MLBナ・リーグ地区シリーズ初戦を翌日にドジャースの大谷翔平選手が記者会見に出席しました。レッズとのワイルドカードシリーズに勝利して勝ち上がったドジャース。大谷選手は日本時間5日、地区シリーズのフィリーズ戦のカード頭に先発登板予定です。昨年は野手だけでの出場だったため、ポストシーズンでは初の投打二刀流。「今はすごい楽しみにしています」と話し、この舞台に「もちろん緊張することもあるとは思いますけど、シー