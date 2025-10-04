「支援者や弁護士にも相談して、考える時間をいただきたい」10月2日、自身の進退について涙ながらに言及したのは、群馬県前橋市の小川晶市長だ。9月24日、『NEWSポストセブン』が報じた“ラブホ密会”報道が尾を引いている──。「記事によると、2025年の7月から9月にかけて、小川市長が既婚者の部下職員とラブホテルを複数回、利用していたとのことです。市長は取材に対して『ホテルに行ったことは間違いない』と認めたものの、