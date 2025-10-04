自民党総裁選が４日、東京・自民党本部で行われた。大方の予想を覆し、高市早苗氏が総裁に決定した。女性初の自民党総裁。しかし社民党の福島瑞穂党首がＸ（ツイッター）に「高市さん自民党総裁決定についての会見です」と会見動画を緊急掲載した。「自民党初の女性総裁です。しかし高市さんは選択的夫婦別姓に反対など、男女平等の立場に立ってきておりません」と語った。「自民党初の女性総裁ですが、まったく！嬉しくあ