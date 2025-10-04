公明党の斉藤鉄夫代表は4日、自民党の高市早苗新総裁との会談で、日本維新の会の副首都構想には大きな疑問を持っていると伝えた。連立枠組み拡大には政策と理念の一致が不可欠だとも強調した。会談後、記者団に明らかにした。