今月11日から始まる「全国地域安全運動」を前に、きょう、東京・新宿区で特殊詐欺などの犯罪被害を防ぐイベントが行われました。きょう、東京・新宿区では、区内の4つの警察署が主催する「地域安全のつどい」が開かれ、多くの地域住民が集まりました。イベントでは、マジシャンのタジマジックさんによるショーや水森かおりさんによるコンサートが行われた上で、特殊詐欺などへの警戒が呼びかけられました。新宿警察署の佐藤雅一署