西武は4日、西口文也監督の来季続投を発表した。本日の試合終了後、代表取締役社長の奥村剛が、埼玉西武ライオンズの来季監督の続投を西口文也監督に要請し、それを西口監督が受諾した。今季から指揮をとる西口監督は、63勝77敗3分の5位でシーズンを終えた。