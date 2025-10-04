海外不動産投資家の宮脇さき氏が、自身のYouTubeチャンネルで「フランス政府は『スマホ一揆』を甘く見ていました...国家機能がマヒ寸前の大混乱になってる現状について解説します！」と題した動画で、SNS発信をきっかけに突如として広がったフランスの大規模抗議活動『Bloquons tout（ブロクオン・トゥト）』と、それがもたらした国家機能の混乱について詳しく語った。 冒頭で宮脇氏は「日本のテレビではあまり報道されていませ