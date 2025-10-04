【モデルプレス＝2025/10/04】嵐の相葉雅紀が出演する日本テレビ系「相葉モータース」の第二弾が、10月11日22時より放送されることが決定した。【写真】嵐4人、活動休止後にサプライズ集結◆相葉雅紀＆小峠英二がバイク旅「相葉モータース」第二弾放送決定今年5月に放送された、バイク好き相葉がバイク旅をする番組『相葉モータース』が、好評につき、10月11日のゴールデンタイム、22時から放送されることが決定。この番組は、「嵐