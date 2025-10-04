【モデルプレス＝2025/10/04】ドラマ「ふたりエスケープ」（10月4日スタート／テレビ大阪：毎週土曜深夜0時55分〜・テレビ愛知：毎週土曜深夜2時15分〜・Leminoプレミアム：テレビ大阪放送後から独占配信）でW主演を務める乃木坂46・3期生の岩本蓮加（いわもと・れんか／21）と5期生の冨里奈央（とみさと・なお／19）に、モデルプレスがインタビュー。グループの先輩・後輩で共演する2人に、演技を通じて知った一面や、互いへの思