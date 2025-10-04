ÈØÅÄ¤Ï9·î28ÆüÉÕ¤Ç¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ï¥Ã¥Á¥ó¥½¥óÁ°´ÆÆÄ¤È·ÀÌó¤ò²ò½üJ2¡¦¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤Ï10·î4Æü¡¢¥ê¡¼¥°Âè32Àá¤Ç¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©¡¼¥ì¹ÃÉÜ¤ÈÂÐÀï¤·¡¢1-0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£9·î29Æü¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿°Â´Öµ®µÁ¿·´ÆÆÄ¤Î½é¿Ø¤òÇòÀ±¤Ç¾þ¤Ã¤¿¡£ÈØÅÄ¤ÏÁ°Àá9·î27Æü¤ËRBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤Ë3-4¤ÇÇÔÀï¡£¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ·÷³°¤Î8°Ì¤ËÅ¾Íî¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢9·î28ÆüÉÕ¤Ç¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ï¥Ã¥Á¥ó¥½¥óÁ°´ÆÆÄ¤È·ÀÌó¤ò²ò½ü¡£¸åÇ¤¤Ë¤Ï¡¢¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©¡¼¥ì¹ÃÉÜ¤äFCÅìµþ¤Ç»Ø´ø¤·¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Á