アトレ恵比寿、アトレ上野、アトレ浦和、アトレ松戸の計4館にて、茨城県の食の魅力を伝えるフェア「いばらき、いただき！アトレとつながる実りの彩り」を合同で開催！2025年10月17日から11月13日までの期間中、茨城の旬の食材を使用した限定メニューの販売や、文化に触れるイベントが楽しめます。 アトレ「いばらき、いただき！アトレとつながる実りの彩り」フェア 期間：2025年10月17日(金)〜11月13日(木)開催店