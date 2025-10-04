◆第６０回京都大賞典・Ｇ２（１０月５日、京都競馬場・芝２４００メートル＝１着馬に天皇賞・秋の優先出走権）京都大章典の前日最終オッズが１０月４日、ＪＲＡから発表された。単勝１番人気は前走の目黒記念を完勝で重賞初制覇を飾り、秋の始動戦を迎える（４）アドマイヤテラ（牡４歳、栗東・友道康夫厩舎、父レイデオロ）で３・２倍。復権を目指す２０２３年の菊花賞馬（７）ドゥレッツア（牡５歳、美浦・尾関知人厩舎、父