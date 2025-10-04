兵庫県香美町・三田浜の国立公園内に、“感性の宿”「The Sanaton(サナトン)」が2026年7月に誕生します。「田舎ラグジュアリー」をコンセプトに、自然の気配や季節の揺らぎに身を委ねる新しい滞在価値を提案する宿泊施設です。 The Sanaton(サナトン) 開業予定：2026年7月所在地：兵庫県香美町・三田浜 国立公園内 “感性の宿”「The Sanaton」は、豪華な設備や派手な演出ではなく、静けさ・自然・余白こそが