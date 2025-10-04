◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト 3-1 広島(4日、マツダスタジアム)広島は今季限りで退団する田中広輔選手、松山竜平選手が最終戦に臨みました。田中選手は「1番・ショート」で先発出場し、「2番・セカンド」の菊池涼介選手と二遊間コンビを組みました。打席では4打数無安打に終わるも、9回表の守備途中までプレーした田中選手。交代を告げられグラウンドを去る際には大きな「広輔」コールが球場中を包みました。松山選手は9回ノーア