Tokyo江戸ウィーク実行委員会が、2025年10月10日(金)から13日(月・祝)までの4日間、東京・上野恩賜公園 竹の台広場にて『Tokyo江戸ウィーク2025〜下町盆踊りフェス〜』を開催します。江戸から昭和時代の暮らしや文化を、食・芸能・祭りを通じて体験できるフェスティバルです。今年は「下町盆踊りフェス」をメインに掲げ、情緒あふれる祭りの雰囲気を楽しめます。 Tokyo江戸ウィーク2025〜下町盆踊りフェス〜 日時