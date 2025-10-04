◇プロ野球パ・リーグ 楽天 3-2西武(4日、楽天モバイルパーク)今季限りで引退を表明している岡島豪郎選手に巨人の田中将大投手らがビデオメッセージを寄せました。試合では8回に代打で登場し、目に涙を浮かべながらセンター前ヒットを放った岡島選手。その後、9回裏にライトの守備につくと、回の途中で三木肇監督が岡島選手の守備位置をレフトへ変更し、その雄姿をより多くのファンの目の前に披露する粋な計らいを行いました。その