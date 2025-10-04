◇第31回関東大学女子駅伝(4日、印西市千葉ニュータウン周回コース＝6区間34.4キロ)第31回関東大学女子駅伝が4日に行われ、大東文化大が1時間50分05秒の大会記録で3連覇を飾りました。10月26日開催の第43回全日本大学女子駅伝の予選を兼ねる大会。シード校である大東文化大学・城西大学・拓殖大学・筑波大学をのぞく上位6校が全日本の切符をつかみます。ハイペースとなった1区(4.3km)は、成瀬結菜選手(1年)がトップと1秒差の区間2