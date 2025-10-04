タレントの清水あいり（32）が4日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。体調不良で「この数日で体重が4キロ落ちた」と激白した。清水は「この数日で体重が4キロ落ちてしまったせいと、猛烈な痛みで昨日からずっと意識が遠のきそうで遠のかないなんとか耐えいつまで耐えれるのか」と告白した。清水は先月にも「8月末軽め咽頭炎→9月全部咳喘息、体は元気→今また咽頭炎みたいな症状の熱と痛みでくらりくらり…と、1