自民党の総裁選挙の決選投票で高市早苗氏に敗れた小泉進次郎氏は「勝てなくて本当に申し訳ない。 昨年に続き、自分の力不足にしっかりと向き合いたい」と述べました。小泉氏はまた「新総裁のもとで、一致結束し、 チーム自民党を作り上げる。自民党が信頼回復できるように、 全員が役割と責任を果たすのは当然のことだ」と述べました。