YouTubeチャンネル「真釣ちゃんねる」が最新動画『やせたライギョは太ってきた？小魚を10匹持ってきたけど。【痩せすぎ雷魚14日目】』を公開。YouTubeクリエイターの真釣ちゃんねるが、飼育中の痩せた雷魚の“太らせ計画”進捗や食欲の様子を詳細にレポートした。 動画冒頭、真釣ちゃんねるは「この雷魚はガリガリに痩せ細ってます。目がね、片方白くなってて。目が悪くなったことによって、餌をうまく捕らえること